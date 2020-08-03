Новые онлайн казино 2023 года. Список лучших казино.

Новые онлайн казино на рубли 2023

Игорный бизнес не стоит на месте, и новые казино ежегодно появляются в большом количестве. Это стандартная практика для индустрии, которая находится на стадии бурного развития. Только европейский азартный рынок в 2019-м году оценивается в 30 миллиардов долларов. И у современного игрока есть большой выбор среди азартных клубов. Часть доверяет старым проверенным брендам, а кто-то отдает предпочтение молодым заведениям.

Сайты азартных клубов массово появляются и из-за упростившегося процесса. В отрасли появились платформы и компании посредники, которые создают казино под ключ.

Они предлагают услуги White Label (фактически франчайзинг), портфолио игр, софт для запуска и управления сайтом, маркетинговые инструменты для продвижения бренда, решение правовых вопросов. Это означает, что инвестор с желанием и необходимым капиталом в короткие сроки запустит достойный азартный сайт.  

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Такие платформы как SoftSwiss, EveryMatrix, TAIN, Slotegrator поставили на поток создание казино с удобным интерфейсом и быстрыми выплатами. Это не означает, что все клубы похожи между собой. Каждое заведение в индивидуальном порядке выбирает ассортимент игр, бонусную программу, дизайн сайта. Остаются и автономные казино, работающие на собственном софте. 
Новые казино 2023 года отличают такие особенности:

  • Современные и функциональные сайты. Они полностью адаптированы под мобильные устройства, обладают удобной навигацией. Амбициозные проекты добавляют много языковых версий. Высокая скорость загрузки, добавлены удобные функции: поиск, избранное, лайв чат. Дизайн зачастую яркий и броский, чтобы выделяться среди конкурентов.
  • Разнообразный ассортимент. Казино имеют доступ к более 10 000 играм, что позволяет им формировать уникальные каталоги. В лобби одного клуба может одновременно присутствовать автомат 2023-го и 2002-го года, слот с тремя барабанами и аппарат без барабанов на сотни линий. Кроме автоматов игрокам предлагают лайв-казино, классические игры, видеопокер, скрэтч-карты. Игр обычно более 1000, а провайдеров свыше трех десятков. Ассортимент постоянно дополняется свежими релизами от производителей.
  • Большой выбор платежных систем. Азартные заведения стремятся добиться финансовой гибкости. Это выражается в большом количестве платежных опций. Базовый пакет: карты (VISA, Mastercard), банковский перевод и топовые электронные кошельки (Skrill, Neteller, Paypal, paysafecard, ecoPayz). Качественные бренды дополняют платежное меню популярными в отдельных регионах методами: Webmoney, QIWI, Giropay, SOFORT, iDeal, Moneta. Все чаще встречаются криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin)
  • Щедрые и разнообразные бонусы. Новинки в 99% случаев предлагают приветственный бонус. Стандартный формат: бонусные средства + бесплатные вращения. В дополнение к приветственному предложению добавляются бонусы за очередное пополнение (Reload), Cashback. Активных игроков поощряют индивидуальными акциями. Регулярно встречаются программы лояльности с очками, статусами и поощрениями. Проводятся турниры и розыгрыши, которые подогревают интерес аудитории. Кто-то даже проводит конкурс стримеров. Встречаются и бездепозитные бонусы. 
  • Отзывчивость службы поддержки. Служба поддержка работает круглосуточно: через чаты, горячую линию, электронную почту. Создаются каналы поддержки в мессенджерах. На качественных сайтах обученные операторы с высокой эффективностью решают проблемы клиентов.
  • Информативность. Казино стали ближе к игрокам, они ведут официальные странички в социальных сетях (Facebook, Instagram, VK, Odnoklassniki, YouTube), выкладывая туда информацию об акциях, новинках, обновлениях. В разделе FAQ добавлены инструкции и развернутые ответы на актуальные вопросы. Много полезной информации можно узнать из рассылок.
    booi-casinoОтличительные особенности казино Booi: большой выбор игр, быстрые выплаты, разнообразная бонусная программа. Для клиентов предусмотрена многоуровневая программа лояльности, конкурсы, розыгрыши. Регулярно проводятся турниры.Свежие релизы игровых автоматов добавляются в кратчайшие сроки. Реализована мобильная версия. Казино появилось в сети летом 2019-го. И среди азартных заведений Booi обладает едва ли не самой внушительной аудиторией. Это объясняется связью с казино PlayFortuna, которое высоко котируется среди азартной аудитории.

    • Casoo Casino — входит в топ 2023, хотя его запустили 30 мая 2019-го. Созданием этого бренда занималась группа, которая владеет сайтом Bet it ALL. Последний успел качественно себя зарекомендовать среди любителей азартных игр. Оба казино функционирует на софте платформы SoftGamings. Casoo – это более 3000 игр от трех десятков разработчиков, круглосуточная поддержка, адаптивный и удобный сайт.

    casoo1Казино предлагает щедрый приветственный пакет бонусов. Общий номинал – 2000 евро + 200 бесплатных вращений. У казино есть акция «Таинственные призы», которая гарантирует активным клиентам призы каждый день.

    Платежи Casoo проводит через компанию SG International Limited, которая зарегистрирована в Шотландии. В работе используется лицензия Кюрасао. Среди платежных опций есть криптовалюты и популярные электронные кошельки.

    • Superslot casino — Неожиданный участник топа. это заведение не так известно для широкой аудитории. Оно не входит в крупные сетки и не связано с уже зарекомендовавшими себя на рынке брендами. SuperSlots подкупает простотой. Здесь доступна регистрация в один клик – через привязку профиля социальной сети.

    superslotsЕще казино максимально оперативно платит даже при операциях с платежными картами. Каталог игр не такой насыщенный как у PlayFortuna или Casoo. Но у ассортимента казино есть колорит. Он выражается в наличии ретро аппаратов. Здесь игрок найдет автоматы от Playtech, Unicum, Igrosoft, Novomatic. Наличие игр от перечисленных производителей должно порадовать любителей классики и игроков со стажем.

    В SuperSlot можно играть на маленькие суммы, что подходит начинающей аудитории. При пополнении счета на сумму в 5000 долларов клиент автоматически получает статус GOLD. А депозит на 10 000$ присваиваем статус VIP-пользователя.  Все перечисленные клубы – надежные и проверенные нами лично. На этих сайтах комфортно себя будут чувствовать как опытные, так и новые игроки.

    Все они предлагают сыграть в игровые автоматы онлайн бесплатно. По качеству и надежности они не уступают признанным лидерам рынка – BitStarz.

    • Fastpay Casino — Это заведение появилось в сети 2018-м, но оно до сих воспринимается многими как новичок. 

    fastpay

    Клуб постепенно набирает популярность, и 2023-й обещает стать для Fastpay прорывным годом. Быстрый рост авторитета казино – это во многом следствие принадлежности к авторитетной сетке Direx-SoftSwiss.

    Fastpay – это родственный бренд по отношению к таким акулам игорного бизнеса как BitStarz, BetChan, Playamo. Клиенты  наслаждаются классическими преимуществами сайта на SoftSwiss:

    • Огромный выбор игровых автоматов, классических игр, столов с живыми дилерами. Регулярное пополнение каталогами свежими релизами от ведущих провайдеров (NetEnt, Play’n Go, Quickspin, Yggdrasil, Push Gaming и так далее);
    • Щедрая бонусная программ: приветственный бонус, cashback, RELOAD, индивидуальные акции, программа лояльности, турниры и гонки;
    • Гибкая платежная политика. Свыше 20 платежных методов, поддержка переводов в криптовалютах, 10+ валют;
    • Удобный и современный сайт. Портал переведен на 10+ языков, защищен SSL-шифрованием и адаптирован по мобильные разрешения. Fastpay лояльно относится к пользователям – при возникновении спорных ситуаций казино часто идет на компромисс.

    Приветственные бонусы за регистрацию в онлайн казино

    Booi Casino – это бренд, который напрямую связан с казино PlayFortuna. Последняя успешно работает на рынке с 2013-го, имея аудиторию свыше 1 миллиона игроков. Booi принадлежит тем же инвесторам, что и PlayFortuna. Так что бренду можно доверять. 

Новые казино с лицензией априори входят в среду с большой конкуренцией. И чтобы завоевать клиентов они зачастую предлагают очень щедрые приветственные бонусы. Таким способом клубы перехватывают у старых брендов игроков. 

Самые популярные варианты предложений для игроков прошедших регистрацию:

  • Стандартный бонус за первый депозит в виде определенной суммы. Например, 100% от суммы пополнения в размере от 20 до 200 евро;
  • Комбинированный бонус за первое пополнение: определенная сумма + бесплатные вращения. Пример: 100 евро + 100 бесплатных вращений;
  • Бездепозитные бонусы. Онлайн казино такие акции используют часто. Они предлагают игрокам поощрения за регистрацию (с подтверждением электронной почты или номера). За создание игрового счета пользователь получает небольшую сумму под вейджер, а чаще бесплатные вращения;
  • Фриплей. Это определенный вид предложения – на время. Игроку дают определенную сумму (скажем 1000 долларов). Он должен ее прокрутить в течении часа. Остаток суммы на счете становится номиналом приветственного предложения (в формате бонуса за первый депозит).

Все чаще казино прибегают к приветственному пакету, когда предусмотрен бонус не только за первый депозит, но и за второй, третий, четвертый. Такой подход мотивирует игрока задержаться на сайте и заново пополнять счет.

Так среди новых бонусов казино, выделяется предложение Casoo Casino. Клуб предлагает приветственный пакет на 2000 евро за четыре первых депозита. В дополнение к этому клиент получает 200 бесплатных вращений. Такое щедрое и крупное предложение есть разве что у BitStarz.

Бездепозитные бонусы афишируют не всегда. Публичная информация о таком предложении может отсутствовать, но в индивидуальном порядке игрокам дают такие бонусы. Вы можете написать в службу поддержки с запросом выдать вам поощрение за регистрацию. Среди известных брендов подобной акцией может похвастать BitStarz (25 бесплатных вращений). 

Есть еще один нюанс: бонусы казино запускают с завидной регулярностью. На отдельных сайтах условия акций меняются и среднестатистический игрок не всегда достаточно проинформирован. Выход есть – следить за обновлениями нашего сайта. Мы следим за промо-программой надежных клубов, а с некоторыми сотрудничаем напрямую. Это позволяет нам выкладывать эксклюзивные предложения и промокоды для посетителей. 

Лучшие онлайн казино на деньги 2023 года

Если вы ищите безопасное и авторитетное онлайн казино (новое или старое), тогда рекомендуем воспользоваться нашим чеклистом. Мы составили перечень особенностей, которые характерны для надежных клубов.

Лицензии и сертификаты

Онлайн казино без лицензии – это как водитель без прав. В теории такой водитель может быть хорош, но задокументированного подтверждения его навыков нет. Так и с казино: оно может быть надежным и без лицензии (в теории), но это никак не подтверждено.

Если у клуба есть лицензия, то он: платит налоги; работает в рамках установленных регулятором правил; его деятельность контролируется. Так что проверяйте заведения на предмет наличия разрешения. Сертификаты от лабораторий тестирования (BMM, eCogra, Itech Lams, NMI) – это дополнительное свидетельство безопасности. 

Безопасный и удобный сайт

Надежный сайт – это лицо казино в 2023 году. Современные пользователи не хотят терять лишнее время на поиск какой-то информации и выполнение операций. Задача казино: создать максимально комфортабельные условия для аудитории. Это касается функций, навигации, языковых версий, мобильной адаптации.

Важно при этом, чтобы у сайта была защита (SSL-сертификат, антивирус для серверов). Ведь речь о деньгах клиентов. 

Прозрачные правила

Лучшие онлайн казино составляют прозрачные и понятные правила. Недобросовестные операторы нередко уже в своде правил закладывают бомбу замедленного действия. Например, они указывают, что могут заблокировать любого пользователя без разбирательств, изменить правила любой акции, отменить любой выигрыш.

Это не всегда написано в прямой форме. Но когда дело доходит до спорных ситуаций, то представители некачественных казино ссылаются на неоднозначные пункты правил.

Лицензионные игры

Важно, чтобы в каталоге были только оригинальные продукты разработчиков. Ведь если используются не лицензионные игры, то казино может менять показатель RTP (отдача) и настраивать автоматы под себя.

Для проверки подлинности автомата достаточно открыть инспектор кода и посмотреть источник игры. Если все нормально, то загрузка происходит с официального сервера провайдера. Стоит отметить, что даже лицензионные казино в 2023-м умудряются добавлять в каталог не лицензионные продукты. 

Открытая информация

Онлайн казино принимающие деньги не будут скрывать информации о доступных платежных системах, лицензии, акциях, юридическом происхождении. В этом нет смысла, ведь клиентов зачастую интересует это.

Потратьте несколько минут на изучение сайта и информации на нем. Возможно, это поможет вам определить мошенника. 

Адекватная служба поддержка

В топ онлайн казино операторы тактичны и компетентны. Плюс они доступны круглосуточно. При возникновении каких-то проблем у клиента они стараются найти их решение, а не игнорируют.

В мошеннических заведения служба поддержки добавлена разве что для галочки. Ее операторы отвечают заезженными и односложными фразами, не пытаясь помочь.

Чтобы заработать репутацию новому казино, игрокам предлагают щедрые бонусы на первые депозиты, а иногда бездепозитные бонусы. Рекомендуем использовать все доступные акции от заведения, а после вы сами решите остаться там играть или выбрать другое казино.
Да, все казино на нашем сайте имеют лицензию Curacao или Malta. Играть в онлайн казино с этой лицензией абсолютно безопасно, вы можете быть уверены что казино не влияет на отдачу игровых автоматов – игра происходит в режиме рандом.
В казино с лицензией устанавливается единый процент отдачи RTP – игорной комиссией, поэтому не имеет значения в каком казино вы будете играть, разница лишь в бонусных предложениях определенных казино. Рекомендуем выбирать казино с высокими бонусами от 100% и повышенным кэш бэком от проигранных средств, в таких казино вы будете выигрывать чаще. Например: Ivi casino, Zig Zag777, Argo casino.
Есть 2 способа играть в онлайн казино бесплатно: 1. Перейдите в казино через наш сайт и наведите курсором на любую понравившуюся игру и вы увидите надпись “Демо” в этом режиме вы можете играть в слоты не тратя своих денег. Отдача в режиме демо идентична игре на реальные деньги. К сожалению нельзя играть в режиме демо с живыми дилерами. 2. Найти бездепозитный бонус за регистрацию на нашем сайте, он может быть в виде бесплатных денег или бесплатных вращений, тем самым вы сможете испытать удачу и возможно выиграть денег. Обычно бездепозитные бонусы имеют ограничения на выплаты, как правило до 100$.
Лучшие игровые автоматы – это слоты имеющие высокий процент отдачи. Самые дающие автоматы имеют RTP от 98%. Например: Mega Joker (99%), Ugga Bugga (99,07%), Goblin’s Cave (99,32%). Рекомендуем рискнуть и играть в слоты с джекпотом, где вы сможете за 1 спин изменить свою жизнь. Divine Fortune, Mega Moolah.
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